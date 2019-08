Japan erwartet nächsten Taifun

Tokio.Die Menschen im Westen Japans bereiten sich auf den nächsten Taifun vor. Fluggesellschaften strichen am Mittwoch rund 100 Flüge. Auch Bahnbetreiber kündigten teils deutliche Einschränkungen des Zugverkehrs an, einschließlich der Hochgeschwindigkeitszüge Shinkansen – und das zu einer Zeit, da viele Japaner aus den Ferien anlässlich des buddhistischen Ahnenfestes Obon heimkehren. Der Taifun „Krosa“ habe sich zwar mittlerweile auf seinem Weg Richtung Westjapan über dem Pazifik etwas abgeschwächt, dürfte aber am Donnerstag auf Land treffen und für heftige Regenfälle sorgen, wie die nationale Wetterbehörde mitteilte. Bereits am Mittwoch schlugen bei Muroto große Wellen an Land (Bild). dpa (Bild: dpa)

