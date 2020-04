Jazztage erst im Herbst

Für April und Mai hatten die Beyond-Blue-Connection und das Café Central die „Weinheimer Jazztage 2020“ geplant. „Während der Corona-Pandemie gibt es natürlich keine andere Möglichkeit, als alle Veranstaltungen aus Verantwortung gegenüber den Künstlern und dem Publikum abzusagen“, entschieden die Macher um Alexander Schildhauer, den Künstlerischen Leiter der Jazztage. Die für April und Mai vorgesehenen Konzerte im Café Central werden aber bei Gelegenheit nachgeholt, die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Auf jeden Fall sind für den kommenden Herbst die nächsten Weinheimer Jazztage in Vorbereitung. Am 13. September werden der Gitarrist Claus Boesser-Ferrari und der kanadische Klarinettist François Houle den Auftakt machen. Beide haben vor, im Programmkino „Brennessel“ Hemsbach den expressionistischen Stummfilm „Golem – wie er in die Welt kam“ von Paul Wegener musikalisch zu interpretieren. Der kubanische Weltklasse-Pianist Ramón Valle will am 18. Oktober auf der Studiobühne der Stadthalle Weinheim seine neue CD vorstellen.

Jane Bunnett & Maqueque sollen am 20. November folgen. Im Café Central wird dann im Dezember das Abschlusskonzert sein. Das alles natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die gesundheitspolitische Lage dies auch zulässt. wn

