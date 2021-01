Jede Apfelsorte ist einzigartig

Königshofen.Auf der Hirtenwiese in Königshofen wachsen seltene Apfelbäume. In Reih’ und Glied gesetzt, sind manche Stämme schon rund 100 Jahre alt. Das Besondere ist nicht nur das Alter mancher Stämme, sondern ihre Seltenheit. „Manche Sorten gibt es nur noch hier“, sagt Hermann Popp, der sich für Streuobstwiesen einsetzt. Er will sensibilisieren: „Die meisten Bürger kennen die Wiese. Aber die wenigsten wissen, welcher Schatz eigentlich wirklich dort zu finden ist. Auf dieser Wiese trägt jeder Baum eine andere Sorte.“

Einige Stämme wurden nun abgesägt. Sie mussten für die künftige Wasserversorgung im Stadtgebiet weichen. Hätte man im Vorfeld Reiser ziehen können, wäre das Erbgut und die Sorte erhalten geblieben, ist Popp überzeugt.

