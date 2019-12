Jeder kann auf seine Entwicklung einwirken und mehr Leichtigkeit im Leben erlangen

Von Katja Bauroth

Es gibt Begegnungen im Leben, die prägen – wie die mit Michaela Graham. Schon beim ersten Treffen durchzieht meinen Körper eine wohlige Wärme von Kopf bis zu den Füßen, die sich wie ein Mantel um Herz und Seele legt.

Michaela Graham wird als Expertin für schnelle und effiziente Problemlösungen, beruflich und privat, bezeichnet, dort, wo herkömmliche Methoden versagen, so ist es beim Posthotel Achenkirch beschrieben, in dem sie noch im Januar mit ihren Angeboten rund um Seelen-Wellness, mentales Coaching und Energiearbeit anzutreffen ist. Die Münchnerin kommt jedoch eigentlich aus der freien Wirtschaft, arbeitete in der Halbleiterindustrie, gehörte in einem von Männern dominierten Konzern zur Führungsebene. Sie hatte augenscheinlich alles. „Ich dachte immer, mein Leben macht viel Spaß, dann hatte ich eines Tages nichts mehr – kein Geld, keinen Job, keine Familie.“ Auch gesundheitlich war sie angeschlagen. Doch sie hatte eines: Mut. Sie machte eine Reiki-Ausbildung, begab sich unter die Fittiche eines Schamanen, der sie auf neue Wege begleitete. Jetzt verbindet sie ihre über 20-jährige Erfahrung aus Business und Spiritualität mit ihren medialen und heilerischen Fähigkeiten. Ihre Kernkompetenz ist es, das Anliegen des Menschen, der vor ihr liegt, zu erkennen und an der Wurzel in Heilung zu bringen. Das durfte ich erfahren – und wie! Michaela Graham verstand es, ohne mich je zuvor getroffen zu haben, meinen Namen zu wissen und mich näher zu kennen, Details meines Lebens zu filtern, Begrenzungen, Ängste und Blockaden auszumachen und diese zu lösen. Jeder Mensch trägt sein Päckchen mit sich herum, oftmals nimmt man diese über Generationen mit, obwohl man nichts damit zu tun hat. Sie belasten, hemmen die eigene Entwicklung. Wie auch immer sie das macht: Mit ihren Händen nahe meines Körpers bringt sie in meinem Inneren etwas in Fluss. Mir wird heiß, es fühlt sich an, als tropft aus meinen Fingern warmes Öl. Feucht und glitschig sind diese aber keinesfalls. Es ist verwirrend und einschüchternd, vor allem jedoch erleichternd und schließlich wohltuend. Ich fühle mich freier, mutiger, selbstsicherer. Nebenbei sind auch noch jahrelange Nackenschmerzen wie weggeblasen. Ist das Magie? Oder Einbildung? Mir ist es egal, es hat mir wunderbar geholfen.

Mit Esoterik, erklärt Michael Graham, habe ihre Arbeit nichts zu tun. Vielmehr basiert diese auf den Prinzipien der Quantenphysik und der Epigenetik. Es ist etwas Greifbares im Unbegreifbaren, für Skeptiker ist diese Art der Energiearbeit völlig absurd. Doch jeder hat selbst die Wahl, sich hierfür zu öffnen oder eben nicht. Michaela Graham weiß, dass es selbst den erfolgreichesten Menschen – wenn vielleicht nur unterbewusst – an Urvertrauen in sich und ihren Körper mangeln kann. Das löst Krankheiten aus, darin sind Ängste begründet. Mit mehr Achtsamkeit kann daran gearbeitet werden – bis zu einer finalen Lösung. Michaela Graham hilft dabei mit ihrer wunderbar nahbaren, offenherzigen Natur. Man muss sich nur darauf einlassen.

