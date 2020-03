„Jedes Risiko vermeiden“

Main-Tauber-Kreis.Wegen des Coronavirus werden im Kreis viele Veranstaltungen abgesagt. Unterdessen haben die Behörden mitgeteilt, dass die Schließung von drei Schulen um eine Woche verlängert wird.

„Das Gymnasium Weikersheim, das Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim und die Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim bleiben rein vorsorglich noch eine zweite Woche bis einschließlich Freitag, 20. März, geschlossen.“ Dies teilte das Landratsamt am Mittwochmittag den FN mit. Auf diese Schutzmaßnahme habe man sich in Abstimmung mit den betreffenden Kommunen sowie den Schulleitungen gemeinsam verständigt.

