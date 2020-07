Jetzt abfahren!

Busse, Bahnen und Ruftaxen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erschließen die Dörfer, Gemeinden und Städte im gesamten Main-Tauber-Kreis.

Der Landkreis hat auch in Zeiten des Lockdowns für öffentliche Mobilität mit Bussen und Bahnen gesorgt. Mit Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg glich er trotz reduzierter Leistungen zusätzlich zu seinen regulären Zahlungsverpflichtungen auch einen Teil der Einnahmeausfälle aus, um die Busbranche zu unterstützen. Aktuell werden zudem Vorbereitungen getroffen, damit die Schülerinnen und Schüler im Juli und August für ihre Schülermonatskarten keine Zahlungen leisten müssen. „Wir freuen uns, dass das Land die erforderlichen Gelder zugesagt hat und somit auch die Familien im Main-Tauber-Kreis von der Aussetzung profitieren und um rund 90 Euro pro Kind entlastet werden“, so Landrat Reinhard Frank.

Nach den Corona-bedingten Einschränkungen steht seit dem 4. Mai im Linienbusverkehr wieder das volle Fahrplanangebot zur Verfügung. Zusätzlich erfolgten Anpassungen im Schülerverkehr zur Kapazitätserweiterung und besseren Koordination der Unterrichtszeiten. Nach den Sommerferien soll wieder der reguläre Schulfahrplan gelten.

Auf der Tauber- und Frankenbahn gilt ebenfalls wieder der Regelfahrplan.

„Der ÖPNV kann somit wieder in bewährtem Umfang genutzt werden“, so Landrat Reinhard Frank. Landrat Frank ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Busse und Bahnen unter Beachtung der Hygieneregeln auch künftig zu nutzen. Im Nahverkehr sowie an den Haltestellen gelten die Abstandsregeln und das Tragen einer Mund- und Nasen-Bedeckung. Sukzessive werden die Linienbusse mit Trennscheiben an den Fahrerplätzen nachgerüstet, damit der reguläre Fahrkartenverkauf im Bus aufgenommen werden kann.

Fahrkarten mit dem Smartphone kaufen:

Um eine Fahrkarte zu kaufen, setzen viele Kunden schon auf die eTarif-App des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Der „eTarif“ beziehungsweise „Luftlinientarif“ wird auf Basis der Luftlinie zwischen Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle berechnet. Es wird also die kürzeste Entfernung herangezogen. Mit 1,30 Euro Grundpreis pro Fahrt und 20 Cent je angefangenem Kilometer Luftlinie wird der Fahrpreis immer fair berechnet. Die Abrechnung erfolgt mittels Check-in-/Check-out-Verfahren auf dem Smartphone. Das Tagespreislimit liegt bei zwölf Euro und das Monatspreislimit bei 90 Euro.

Frankenbahn: Stündlicher Regionalbahntakt:

Seit Dezember 2019 ermöglicht von Montag bis Freitag zwischen Würzburg, Lauda und Osterburken ein stündlicher Regionalbahntakt für die Orte mit Bahnhöfen entlang der Frankenbahn ein zuverlässiges und umweltfreundliches Verkehrsangebot für Fahrten zur Schule, zur Arbeit oder in der Freizeit. Es sind Fahrten sowohl bis nach Würzburg als auch – über Osterburken – nach Stuttgart oder in den Raum Heidelberg/Mannheim möglich. Für den Regionalbahntakt sind zunächst drei Probejahre vorgesehen.

Tauberbahn: Ergänzende Busverbindungen von 21 bis 24 Uhr:

Seit dem 1. Februar 2020 gibt es als Ergänzung zum Zugangebot auf der Tauberbahn zwischen etwa 21 und 24 Uhr eine stündliche Busverbindung entlang der Tauberbahn. Es eignet sich unter anderem für Berufstätige, die beispielsweise im Schichtbetrieb oder in der Gastronomie am Abend arbeiten. Zukünftig können die Busergänzungsverkehre sicherlich auch wieder für Besuche von Veranstaltungen, Gaststätten und kulturellen Einrichtungen genutzt werden.

Busverbindungen in die Landkreise Schwäbisch Hall und Neckar-Odenwald:

Attraktive Reisemöglichkeiten in die angrenzenden Landkreise Schwäbisch Hall und Neckar-Odenwald bieten die Regiobuslinie 19 zwischen Bad Mergentheim und Künzelsau sowie die Regiobuslinie 999 auf der Strecke Tauberbischofsheim, Königheim, Hardheim, Walldürn, Buchen.

Wenn kein Bus oder Zug fährt: Nimm’ das „RufTaxi“!

Als Ergänzung zu Bussen und Bahnen besteht seit 2018 ein landkreisweites „RufTaxi“-Angebot. Die „RufTaxen“ bieten Mobilität in verkehrsschwachen Zeiten und schließen größere Fahrplanlücken, auch in den Abendstunden. Am Wochenende, an Feiertagen und während der Schulferien bietet das RufTaxi in Verbindung mit Bus und Bahn für alle Orte im Main-Tauber-Kreis ein mindestens zweistündliches Mobilitätsangebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Seit dem 15. Juni gibt es auch größere Fahrgastkapazitäten.

Job-Ticket: noch günstiger und auch in der Freizeit nutzbar:

Seit Anfang 2020 bietet der Verkehrsverbund Rhein-Neckar ein nochmals günstigeres Job-Ticket an. Der Main-Tauber-Kreis hat daher nun eine Job-Ticket-Vereinbarung für seine Mitarbeiter abgeschlossen. Mit der günstigen und verbundweit gültigen Fahrkarte kann man beim Arbeitsweg und in der Freizeit das vielfältige Angebot nutzen. Besonders attraktiv ist dies für Betriebe und Arbeitnehmer entlang der ÖPNV-Hauptachsen oder in Städten mit einem Stadtbussystem. Unternehmen können den Abschluss einer solchen Vereinbarung mit der VGMT und dem VRN besprechen.

„Wildparkbus“ und „Radbus“:

Anfang Mai starteten die Freizeitangebote „Wildparkbus“ zwischen der Bad Mergentheimer Innenstadt und dem Wildpark sowie „Radbus“ zwischen Weikersheim und Rothenburg. Das erweiterte Serviceangebot für Radfahrer dient insbesondere dem Tourismus im oberen Taubertal, aber auch allen Radlern und ermöglicht eine Kombination aus Radelzug und Radbus mit Umstieg in Weikersheim.

E-Bikes und E-Auto zum Ausliehen:

Seit dem 1. Juni werden am Bahnhof Bad Mergentheim zur Verbesserung der individuellen Reiseketten zwei E-Bikes und ein E-Auto zum Verleih angeboten. Das E-Auto ist am Parkhaus nahe dem Bahnhof stationiert und rund um die Uhr verfügbar. Die beiden E-Bikes werden am Bahngleis 1 während der Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale zum Verleih angeboten, von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Der Verleih erfolgt ausschließlich über die neue Taubermobil-App. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Partnern Ansmann AG, Main-Tauber-Kreis, Stadt Bad Mergentheim, Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Taubermobil Carsharing e.V., Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT) und der Westfrankenbahn.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020