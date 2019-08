Jetzt geht’s an die Treppe

Weinheim.Die Umgestaltung der Weinheimer Karlsberg-Passage ins Karlsberg Carree geht weiter voran. Am Donnerstag haben Bauarbeiter begonnen, die markante Treppe hinunter zum Platz an der Reiterin abzutragen. Damit verändert die alte Karlsberg-Passage ihr Gesicht weiter. Der Umbau des Restaurants „Da Peppino“ ist abgeschlossen, das Lokal hat bereits wieder geöffnet, ebenso wie die Ärzte in den Obergeschossen. Wenn der Umbau beendet ist, sollen im Erdgeschoss etwa 15 Handelsflächen mit circa 2900 Quadratmetern entstehen, wie der Investor Wesbau Consulting schreibt. vmr (BILD: Schilling)

