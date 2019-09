Jetzt ist die Politik am Zug

In Berlin wurden die Unterschriften an den Petitionsausschuss des Bundestages übergeben. © DLRG

Berlin/Odenwald-Tauber.Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) übergab am Mittwoch in der Bundeshauptstadt Berlin ihre Petition „Rettet die Bäder!“ an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages.

Über 130 000 Unterzeichnende fordern eine angemessene und nachhaltige Bäderversorgung, damit auch in Zukunft Menschen in der Bundesrepublik Deutschland das Schwimmen lernen und die Möglichkeit bezahlbarer sozialer Angebote erhalten bleibt.

Region äußerst fleißig

Die Region Odenwald-Tauber lag, gemessen an der Zahl ihrer Einwohner, im Übrigen bei den Unterzeichnern bundesweit ganz an der Spitze und trugen damit wesentlich zum Gelingen der Petition bei (wir berichteten).

Per Rettungsboot fuhr der Präsident der DLRG, Achim Haag, am Mittwoch in Berlin über die Spree direkt zum Paul-Löbe-Haus, um einen Teil der Unterschriften offiziell an den Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Marian Wendt, und Vertretern aus der Bundespolitik zu überreichen.

„Rote Karten“ im Gepäck

Mit im Gepäck hatte Achim Haag fast 20 000 „rote Karten“, die aus einer vormaligen Unterschriftenaktion der DLRG stammen. Die übrigen Unterschriften haben die Lebensretter seit Herbst vergangenen Jahres über eine Online-Plattform gesammelt.

Kommt es nun während der Beratung im Petitionsausschuss zu einem positiven Ergebnis, gibt der Ausschuss eine Empfehlung heraus, über die schließlich der Bundestag beschließt.

Macher bleiben dran

„Nun heißt es ,dran bleiben und weitermachen’. Wir müssen auch weiterhin das Thema in der Öffentlichkeit platzieren und präsent halten. Nur so haben wir eine Chance, den anhaltenden Trend der Bäderschließungen zu stoppen“, heißt es bei den Machern der DLRG. pm/ktm

