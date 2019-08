Jetzt soll’s konstanter werden

Sie gehen gemeinsam als Trainer-Duo ins dritte Jahr bei der SGM Löffelstelzen/Mergentheim: Sascha Höfer und Thorsten Beck. Beide waren davor beim TSV Markelsheim tätig. Sascha Höfer beantwortete die Fragen.

Herr Höfer, wie zufrieden waren Sie mit der vergangenen Saison?

Sascha Höfer: Ich denke, wir haben eine sehr spannende A3 gesehen, in der die SGM Weikersheim/Schäftersheim vorne weg marschiert ist und mit dem nötigen Glück nicht unverdient Meister geworden ist. Man hat an jedem Wochenende alles raushauen müssen, um Erfolg zu haben. Bei uns hat leider die Konstanz gefehlt. Wir hatten richtig gute Spiele wie im Pokal gegen den Bezirksligsten Mulfingen und in der Runde, wo wir in Edelfingen 3:0 gewannen, oder in Weikersheim, wo wir den neuen Meister geschlagen haben. Leider hatten wir auch richtig schlechte Spiele, in denen wir einfach nicht unsere Stärken auf den Platz bekommen haben.

Wurden die Ziele erreicht?

Höfer: Unser Minimalziel Platz fünf haben wir erreicht. Klar willst du mehr, wenn du Anfang Mai auf Platz zwei stehst und im Bezirkspokal Halbfinale bist. Uns ist leider nach dem verlorenen Halbfinale (Niederlage im Elfmeterschießen) die Luft ein wenig ausgegangen. Wir hatten Pech mit Verletzungen und unnötige urlaubsbedingte Ausfälle. So bleibt leider ein kleines Gschmäckle an der Saison haften, da wir in den letzten Wochen richtig schlecht Fußball gespielt haben. Als wir vor zwei Jahren das Traineramt bei der SGM übernommen haben, stand die SGM kurz vor dem Abstieg. Wir haben in den letzten beiden Jahren den sechsten und in dieser Saison den fünften Platz erreicht und standen im Bezirkspokal Halbfinale. Ich glaube das kann sich wirklich sehen lassen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Höfer: Als Torhüter kommt Xaver Graßel (Gastspieler), aus der A-Jugend kommt Sebastian Herz und Lukas Steuer kehrt nach drei Jahren Pause vom FV Lauda zu seinem Heimatverein zurück. Besart Mustafa und Lavdim Ferati kamen zufällig bei uns im Training vorbei und hinterließen einen richtig guten Eindruck. Wir haben jetzt einen guten Kader, fast alle Jungs wohnen in Bad Mergentheim oder Löffelstelzen.

Wie läuft die Vorbereitung?

Höfer: Mit der Vorbereitung sind wir zufrieden, es sind immer 18 bis 20 Spieler im Training. Die Jungs haben eine gute Stimmung im Training und Spaß, Fußball zu spielen. Sie stellen sich dem harten Vorbereitungsprogramm und sind eifrig bei der Sache.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019