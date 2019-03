Jetzt Stand anmelden

Einen großen Krempel-, Kleider- und Spielzeugflohmarkt veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abteilung Stadt, anlässlich des Tags der offenen Tür am Sonntag, 12. Mai. Neben dem Flohmarkt gibt es Infostände, Fahrzeugschau, Spielstraße und Hüpfburg, einen Infotruck der Polizei, Schauübungen und ein begehbares Brandschutzmobil.

In der Zeit von 10 bis 16 Uhr wird der Flohmarkt am Feuerwehrzentrum in der Bensheimer Straße stattfinden. Interessenten für einen Standplatz können sich bei Michael Tilger per E-Mail unter der Adresse flohmarkt@feuerwehr-weinheim.de anmelden.

Gebühren werden gespendet

Die Standgebühr von 10 Euro ist am Tag der Veranstaltung zu erbringen und wird in diesem Jahr an Radio Rumms, das Kinderklinikradio in der Universitätsmedizin Mannheim, gespendet. Im Kinderzentrum der Universitätsmedizin Mannheim versorgen die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und die Kinderchirurgische Klinik jährlich über 7000 Kinder stationär in der gesamten Altersspanne vom Frühgeborenen bis zum Jugendlichen, schreibt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. rm

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019