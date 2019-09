Jobsicherheit und Teilhabe an Gewinnen verlangt

Eine US-Flagge vor der Zentrale des Autoherstellers GM in Detroit. © dpa

Detroit.Eskalation im Tarifkonflikt: Zahlreiche Mitarbeiter des größten US-Autobauers General Motors (GM) haben am Montag die Arbeit niedergelegt. Der von der US-Automobilarbeitergewerkschaft UAW ausgerufene Streik – der erste seit zwölf Jahren – soll den Beschäftigten mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen bringen. GM ist jedoch der Ansicht, den Arbeitnehmervertretern bei den Tarifverhandlungen schon weit entgegengekommen zu sein. Für den Großkonzern geht es um viel Geld – der Streik könnte laut Experten jeden Tag millionenschwere Sonderkosten verursachen.

Die UAW hatte die Verhandlungen am Sonntag für gescheitert erklärt und ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Laut US-Medien vertritt die UAW 46 000 GM-Beschäftigte. Die Arbeitnehmerseite fordert unter anderem eine faire Entlohnung und bezahlbare Krankenversicherung. Zudem will sie Teilhabe an Profiten und Jobsicherheit erkämpfen. GM teilte mit, man habe ein „starkes Angebot“ vorgelegt und sei enttäuscht über den Streikbeschluss.

General Motors war nach der Finanzkrise 2008 schwer in Not geraten und nur mit Staatshilfen am Leben gehalten worden. Damals mussten auch die Beschäftigten Zugeständnisse machen. Sollte die UAW sich mit GM einigen, könnte der Abschluss auch für Verhandlungen mit den anderen beiden US-Autokonzernen der „Big Three“ („Große Drei“), also Ford und Fiat Chrysler, Auswirkungen haben. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019