Jugendgottesdienst: „Kann ich noch glauben?“

Sowohl in Zeitungskommentaren, Postings im Internet als auch im alltäglichen Gespräch beim Bäcker taucht gefühlt immer häufiger die Frage auf: „Wem oder was kann ich überhaupt noch glauben?“ Der nächste YouGo!-Jugendgottesdienst an diesem Sonntag, 8. März, um 18 Uhr in der katholischen Jugendkirche Samuel auf dem Luisenring 33 greift diese spürbare Unsicherheit auf und stellt deswegen ganz gezielt die Frage in den Raum: „Kann ich noch glauben?“ red (Bild: pixabay.de/19dulce91)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020