Jugendherberge geschlossen

In der heutigen Form wurde das unter Denkmalschutz stehende Domizil am oberen Ende der Straße „Die Lange Schneise“ zwar erst am 20. Oktober 1967 seiner Bestimmung übergeben, der Grundstein für eine Jugendherberge in Zwingenberg wurde 92 Jahren gelegt, nämlich am 3. September 1928, gelegt.

