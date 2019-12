Junge gehen in die Kirche

Entgegen der landläufigen Meinung wollen vor allem junge Menschen in Deutschland an Heiligabend in den Gottesdienst gehen. Im Bevölkerungsdurchschnitt planten laut einer Online-Befragung von Anfang des Monats 24 Prozent der Menschen einen Kirchenbesuch zu Weihnachten, wie die Bundeswehr-Universität in München mitteilte.

Bei den Befragten unter 27 Jahren sei der Anteil mit 31 Prozent deutlich höher, teilten die Umfrage-Macher mit. Bei der älteren Generation, also Menschen über 55 Jahre, wollen nur 22 Prozent in die Kirche gehen.

Fast ein Drittel kauft keinen Baum

In der Studie ging es außerdem darum, wie viele der Befragten zu Hause einen Weihnachtsbaum aufstellen. 31 Prozent der Teilnehmer gaben dabei an, komplett auf den Weihnachtsbaum verzichten zu wollen. Gut die Hälfte feiert mit einem echten Baum, 18 Prozent setzen auf einen künstlichen Weihnachtsbaum. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019