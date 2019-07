„Kabarett hoch drei“ auf der Waldbühne

Ganz bescheiden „Gartenfest“ nennt der Männergesangverein 1846 Viernheim seine schon traditionelle viertägige Sommerveranstaltung auf der Waldbühne. Dabei ist es weit mehr. Neben reichlich Chorgesang, einem bunten Abend, Frühschoppen und Wellfleischessen bekommt das beliebte Fest seine besondere Note am Sonntag, 4. August. „Kain und Kabarett-Kollegen“ heißt es ab 19.30 Uhr.

Nachdem der Weinheimer Kabarettist und „Spitzklicker“ dort die Gäste drei Jahre lang solo unterhalten hatte, kommt er seit zwei Jahren gemeinsam mit bundesweit bekannten Kabarett-Freunden nach Viernheim. Diesmal mit von der Partie: Holger Müller, alias Ausbilder Schmidt, und Detlev Schönauer, auch bekannt als Thekenphilosoph Jacques.

Lizenz zum Anbrüllen

Verweichlichte Männer sollten sich warm anziehen, denn „die Lusche im Mann“ hat bei Ausbilder Schmidt keine Chance. Er hat die Lizenz zum Anbrüllen und die reizt er gnadenlos aus. Wer sich tagtäglich beim Bund mit Warmduschern rumärgern muss, der weiß, was zu tun ist. Ausbilder Schmidt gibt auf humorvolle Art und Weise viele Tipps, Anregungen und Lebensweisheiten. Und er verrät, wo die Lusche in ihm steckt und wie er sich selbst „entluscht“ hat.

Der Kabarettist Detlev Schönauer hat zwar auch eine Paraderolle – nämlich „Jacques“, den französelnden Bistrowirt. In seinem Highlight-Programm lässt er aber auch noch einige andere seiner beliebtesten Figuren aufmarschieren, zum Beispiel Georg Kreisler, Konstantin Wecker oder den näselnden Literaturpapst. Bekannt ist er für seine komischen Parodien an Klavier, Gitarre und an was sonst noch, mit denen er stets wahre Lachsalven bei den Zuschauern hervorruft. Aufgrund seiner vielseitigen Darstellung von Figuren, Dialekten, sprachlichem und musikalischem Witz wurde Detlev Schönauer mehrfach mit Kabarett-Preisen ausgezeichnet.

„Best-of“ aus zehn Jahren

Ebenfalls mit einem „Best-of“ kommt Franz Kain (kleines Bild) auf die Waldbühne. Der Weinheimer Kabarettist kann aus dem Vollen schöpfen, schließlich ist er bereits im zehnten Jahr solo unterwegs.

Nach Viernheim bringt „de Baby-Boom-Bu“ Auszüge aus seinem aktuellen Programm sowie die witzigsten Nummern von „Ein Quantum Quellmänner“ bis „Alderle, Alderle“.

Kain und Kabarett-Kollegen, Sonntag, 4. August, Waldbühne Viernheim. Karten gibt es im Vorverkauf bei folgenden Viernheimer Vorverkaufsstellen: Walter Wohlfart, Dina-Weißmann-Allee 3; Jens Heimen, Weinheimer Straße 74; Metzgerei Heckmann, Lorscher Straße 35 und Raumausstattung Blaess, Rathausstraße 78. wn

