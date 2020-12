Kämpfer gegen den Trocken-Tod

Herrenzimmern.Tausende von Süßwassermuscheln, die den Asch-bachsee bei Niederstetten-Herrenzimmern bevölkern, sind verendet. Elmar Patermann hat versucht zu retten, was noch zu retten ist.

Die Situation ist dramatisch: Als Naturschützer Elmar Patermann am Sonntagabend einen Spaziergang am Freizeitsee beim Niederstetten macht, bemerkt er, dass der Wasserspiegel stark gesunken ist. Rund sechzig Zentimeter sind es, das hat Patermann mit dem Meterstab nachgemessen. Die Uferbereiche sind entsprechend trocken gefallen – man kann in den flacheren Zonen teils mehrere Meter in das Bett des Sees hineinlaufen. Geschützte Großmuschel sind so in akute Lebensgefahr geraten. Der Markelsheimer trug die überlebenden ins tiefere Wasser und rettete sie.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020