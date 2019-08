Kärwe-Fieber greift um sich

Weikersheim.Das Hochfest – laut offizieller Zählung heuer zum 600. Mal zelebriert – wirft seine Schatten voraus und die Weikersheimer packt das Kärwefieber. Das wurde bei der Vernissage der entsprechenden Sonderausstellung im Stadtarchiv deutlich.

Noch nie, so Ausstellungsgestalterin Christel Nowak, habe sie bei der Vorbereitung einer Stadtmuseums-Sonderausstellung so unendlich viel Material erhalten, gesichtet und hin und her geräumt wie dieses Mal. Kein Wunder, stand ihr doch ein Fundus zur Verfügung, wie er umfangreicher selten zu finden ist.

Robert Ums und Karin Ludwig ließen mit einem Kärwegedicht und einer Kärwepassage die Lesungstradition wieder aufleben und freuten sich über gespitzte Ohren von Stadträten, Vereinsvertretern, Geschichts-, Heimat- und Brauchtumspflegern. ibra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019