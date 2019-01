„Kaffeeklatsch fer umme“ im Februar

Die Gruppe „Kaffeeklatsch fer umme“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rhein-Neckar trifft sich am Dienstag, 12. Februar, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Cafeteria der AWO in der Burggasse 23 in Weinheim. Thema ist der Tagesausflug im Mai.

Das etwas andere Kaffeekränzchen ist eine Informations- und Kontaktbörse für Seniorinnen und Senioren, Junggebliebene und Freunde. Angesprochen sind alle, die gerne neue Bekanntschaften knüpfen, etwas gemeinsam unternehmen möchten, Veranstaltungen zusammen besuchen und über „Gott und die Welt“ diskutieren wollen. Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung „alwine – in Würde altern“.

Interessierte sollten sich unter Telefon: 06201/4853421 oder 48530 (Zentrale) oder per E-Mail: brigitte.bell@awo-rhein-neckar.de oder karin.frost@awo-rhein-neckar.de anmelden. wn

