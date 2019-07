Kaiserliche Weinreise

Alljährlich lädt das Napoleonmuseum auf Schloss Arenenberg im Schweizer Kanton Thurgau Besucher zu einem Gartenfest ein. In diesem Sommer steht das kaiserliche Parkfest unter dem Motto Weinreise. Der Weinbau hat auf dem Berg über dem Bodensee eine über 1000-jährige Tradition, mit Rebsäften, die auch in der Zeit seiner berühmtesten Bewohner, Napoleon III. und seiner Mutter Hortense de Beauharnais, geschätzt wurden. Am Samstag, 24. August, nehmen 13 Winzer aus Deutschland und der Schweiz die Gäste mit Probierglas und Informationen auf eine Entdeckungstour mit. Dazu gibt es Musik, Kulinarisches, einen kaiserlichen Flohmarkt und ein napoleonisches Bühnenfeuerwerk. Am Sonntag, 25. August, steht das Gartenerlebnis im Zentrum. Mit einem Kombiticket können die Besucher alle Programmpunkte genießen wie ein Wandelkonzert zu besonderen Aussichtspunkten, Kostümgruppen aus der Kaiserzeit, Gartenzeitreise-Führungen, die Sonderausstellung „Mode & Gärten“ in der neuen Orangerie und Landauer-Fahrten in die umliegenden Weingärten. AE

