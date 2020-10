Rom.Papst Franziskus sieht sich im Kampf gegen Korruption und undurchsichtige Finanzgeschäfte in der katholischen Kirche auf dem richtigen Weg. In einem Interview mit der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos räumte das 83-jährige Kirchenoberhaupt allerdings ein, dass es bei der „Ausrottung des Unkrauts der Korruption“ nur langsam vorangehe. „Leider ist Korruption eine sich wiederholende Geschichte“, führte der Papst aus. „Sie wiederholt sich, dann kommt jemand, der aufräumt, doch dann fängt es wieder an.“ Der Vatikan wurde wiederholt von Finanzskandalen erschüttert. Dabei ging es unter anderem um Immobilieninvestitionen in London. dpa

