„Kampfhunde“ kosten bald mehr

Zwar befindet sich das Problem meistens „am anderen Ende der Leine“, wie es einmal im Weinheimer Gemeinderat hieß, dennoch wird in Weinheim die Steuer für so genannte „Kampfhunde“ deutlich erhöht. Das hat das Gremium jetzt beschlossen. Wer einen solchen Hund besitzt, bezahlt künftig 648 Euro pro Tier und Jahr, das entspricht laut Stadt auch dem Steuersatz zum Beispiel in Mannheim. Die Hundesteuer für andere Hunde bleibt bei 108 Euro (für jeden weiteren Hund 216 Euro).

Die so genannten Kampfhunde und besonders gefährliche Hunde sind in einer Satzung aufgelistet, es gehören zum Beispiel dazu: Bullterrier, Pit Bull Terrier und American Staffordshire Terrier. Derzeit sind 24 Kampfhunde in Weinheim angemeldet, wie die Verwaltung mitteilt. Außerdem können in Weinheim Hunde auch online angemeldet werden, und zwar über die Homepage der Stadt. Dort findet sich die entsprechende Seite unter der Rubrik Bürgerservice. whm

Info: www.weinheim.de/startseite/buergerservice

