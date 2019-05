Kanzlerin bei den Scharfschützen

Hannover.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einem Truppenbesuch die Bedeutung der schnellen Nato-Eingreifkräfte unterstrichen. Für die Nato gehe es seit 2014 nicht mehr nur um Einsätze außerhalb des Bündnisgebietes wie in Afghanistan oder Mali, sagte sie am Montag auf dem Manövergelände Munster in Niedersachsen. Die Sicherung des eigenen Gebiets sei wieder zur „herausragenden Aufgabe“ geworden. Die Kanzlerin ließ sich vorführen, wie die Nato mit Flugzeugen und Panzern auf eine Bedrohung ihres eigenen Territoriums reagieren würde. Auf unserem Foto blickt Merkel auf zwei als Bäume getarnte Scharfschützen. Die multinationale Eingreiftruppe soll binnen zwei bis drei Tagen bereitstehen. Bild: dpa

