Karfreitag – still und ohne Schmuck

Er heißt auch „stiller Freitag“, sein Name leitet sich von „karen“ (altdeutsch: wehklagen) ab: An Karfreitag, 19. April, gedenken Christen der Kreuzigung und des Todes Jesus Christus. Die Kirchen sind an diesem Tag nicht geschmückt, die liturgische Farbe ist schwarz. Passionskonzerte, Kreuzwege und Gottesdienste begleiten an diesem Tag. So findet um 15 Uhr in St. Peter und Paul in Feudenheim ein „YouGo!“-Gottesdienst unter dem Stichwort „ertragen“ statt. Im Nationaltheater spricht Dekan Ralph Hartmann im Anschluss an das Monologstück „Judas“ mit dem Schauspieler Samuel Koch über Fragen von Selbst- und Fremdzuschreibung, von Ehrlichkeit und von der Rolle des Sündenbocks in unserer Gesellschaft. Die Moderation übernimmt Schauspielintendant Christian Holtzhauer. red/lok (Bild: pixabay)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019