Karibik im Schlosspark

Sommer, Sonne, Meer – das macht auch in Weinheim im Schlosspark am Samstag, 13. Juli, das Karibik-Feeling aus. Auch wenn das Meer genau genommen der kleine Teich im Schlosspark ist und statt Palmen sich Kastanien in der Sommerbrise wiegen. Aber Karibisch wird es in jedem Fall bei Theater am Teich (TaT) mit Rody Reyes & Havanna con Klasse an diesem Samstag.

Die Gruppe präsentiert mit ihrer authentisch kubanischen Musik und Choreografien ein Stück ihrer Heimat; dabei reicht das Repertoire vom traditionellen Son (Stil Buena Vista) bis Salsa, Merengue, Bachata und Regueton. Das ist kubanische Musik, die mit Lebensfreude ansteckt und verbindet. Leidenschaft und Gefühl prägen Musik und Tänze. Karibik-Feeling am Schlossparkweiher. Geboren und aufgewachsen in Kuba, trägt Rody Reyes, der Sänger und Frontman, die Seele Kubas in sich. In Weinheim sind die Kubaner keine Unbekannten, sie machten schon öfter Party beim Internationalen Kulturfest im Schlosshof.

Das Ensemble der Mannheimer Musikbühne gehört mit einem Kinderstück schon seit Jahren zum Festival. Diesmal spielt es am abschließenden TaT-Sonntag, 14. Juli, , das zauberhafte Märchenmusical „Der Gestiefelte Kater“nach den Gebrüdern Grimm für alle Menschen ab fünf Jahren.

Das TaT-Programm:

Donnerstag, 11. Juli: ab 15 Uhr: Slapstick auf der Schlossparkwiese mit der „Compahnie Charlie“; 19.15 Uhr Kabarettist und Literat Markus Weber; 20 Uhr: Tanz am Turm mit dem Blue Sky Orchestra (ohne Eintritt).

Freitag, 12. Juli, 20 Uhr: Kabarett, Christian Chako Habekost, „Der Edle Wilde“.

Sonntag, 14. Juli, 15 Uhr: Märchenmusical für Kinder, der „Gestiefelte Kater“.

Tickets im Kartenshop der DiesbachMedien in Weinheim und bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter www.reservix.de. Auskünfte beim Kulturbüro der Stadt Weinheim unter 06201/ 82592 oder kulturbuero@weinheim.de. whm

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019