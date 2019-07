Karrillons Stoff ist noch aktuell

Bei den Sommerspielen Überwald wird erstmals ein Roman des Weinheimer Ehrenbürgers Adam Karrillon als Schauspiel auf der Freilichtbühne des Hoftheaters Tromm aufgeführt. Der Dramaturg Danilo Fioriti hat Karrillons Roman „Michal Hely“ für die Bühne bearbeitet. Darsteller sind Schauspielerinnen und Schauspieler der Sommerspiele Überwald.

Adam Karrillon (geboren am 12. Mai 1853) war Arzt in Weinheim. Dort schrieb er die meisten seiner Romane, Geschichten und heiteren Erzählungen. In ihnen schildert er vor allem das Leben der Menschen in Stadt und Land. Als Odenwälder Heimatdichter wurde er auch Ehrenbürger der Gemeinde Wald-Michelbach. Mit seinem Roman „Michael Hely“ wurde er als erster Schriftsteller mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet.

Risse als Landkarte

Von Adam Karrillon weiß man, dass er schon in seiner Jugend die Welt erkunden wollte. Die Risse in der Zimmerdecke über seinem Bett betrachtete er als eine Landkarte. Dieses Fernweh machte ihn später zu einem Weltenbummler. Alle seine literarischen Arbeiten waren Botschaften an die Leser seiner Romane und Berichte. Mit dem Roman „Michael Hely“ stellt er die – nach wie vor aktuelle – Frage: „Was passiert, wenn einen die Herkunft nicht mehr loslässt und der Schatten der Familie das eigene Schicksal bestimmt?“

Darum geht es: Michael Hely, jüngster Spross der Säuferfamilie Hely, unternimmt vieles, um dem schlechten Ruf seiner Familie zu entkommen. In der dramaturgischen Bearbeitung des Stücks wird Michael Hely zum „Dorfteufel“. Karrillon hat ein Problem beschrieben, das es auch heute noch gibt. Unter der Regie von Jürgen Flügge und Danilo Fioriti verspricht das Stück der Höhepunkt der Überwälder Sommerspiele zu werden.

Uraufführung am 1. August

Nach der Uraufführung am Donnerstag, 1. August, und einer zweiten Aufführung am Freitag, 2. August, jeweils um 20 Uhr auf der Freilichtbühne des Hoftheaters Tromm folgen noch weitere sechs Aufführungen in Wald-Michelbach zwischen den Kirchen jeweils um 20 Uhr am Samstag, 10. August, Sonntag, 11. August um 19 Uhr, Freitag, 23. August, Samstag, 24. August, sowie Freitag, 30. August, und Samstag, 31. August.

Tickets gibt es im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, Weinheim, Telefon 06201/81 345 oder auch per E-Mail unter kartenshop@diesbachmedien.de. h.t.

