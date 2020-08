Katsch will unter die ersten Fünf

Auf Platz fünf lief der SV Rohrhof in der vergangenen Saison über die Ziellinie der am Ende verkürzten Rennstrecke. Und wäre da nicht diese Schwächephase im ersten Saisondrittel gewesen, hätte die Elf von Trainer Daniel Katsch gar noch weiter oben mitspielen können. Die Tuchfühlung zur Spitze hatte man nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge aufgenommen, ehe der Lockdown alle Bemühungen zunichtemachte.

In der neuen Saison soll der Fehlstart unbedingt vermieden werden. „Sollten wir es schaffen, kontinuierlich das Potenzial, das in der Mannschaft steckt, abzurufen, wird es für jeden Gegner in dieser Liga schwer, uns zu schlagen“, prophezeit SV-Coach Katsch. „Wichtig wird es sein, positiv in die Saison zu starten.“ Der holprige Auftakt der Vorsaison mit nur einem Sieg aus den ersten vier Partien hängt also noch nach, wenngleich Katsch daraus seine Erfahrungen und Lehren gezogen hat und sein Team dadurch gestärkter sieht.

„Ich sehe uns unter den ersten fünf Mannschaften der Liga. Welches Ziel dann genau erreicht werden kann, können wir ab der Winterpause formulieren“, sagt Katsch. Bei den Neuzugängen hat der 39-Jährige auch gezielt darauf geachtet, Spieler zu verpflichten, die das Potenzial zum Stammspieler haben. „Wer von ihnen dann auch Führungsspieler werden kann, wird sich zeigen“, will Katsch allerdings keine Freifahrtscheine verteilen. Dennoch scheint er mit den sieben Zugängen eine größere Ausgewogenheit und ein höheres Konkurrenzverhalten im Kader angeregt zu haben.

Trotz seiner erst 21 Jahre bringt Jannik Lehr vom VfR Walldorf schon ordentlich Kreisliga-Erfahrung mit. Batuhan Karadeniz wusste in den letzten Jahren beim KSC Schwetzingen als Stammspieler zu überzeugen, und Nick Bauer war den Verantwortlichen in der Vorsaison in zwei direkten Duellen mit dem SC Olympia Neulußheim aufgefallen. Wo diese drei sowie die weiteren vier Neuverpflichtungen nach der Vorbereitung auflaufen werden, ist noch unklar.

Nach einem jahrelang anhaltenden Pilzbefall wurde der Rasenplatz des SV Rohrhof in der Sommerpause von Grund auf neu aufgebaut. Katsch hofft auf eine baldige Rückkehr auf das angestammte Geläuf und rechnet mit der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen, dem 1. FC Turanspor Mannheim, der TSG Rheinau und dem FV Brühl II als größte Konkurrenten um den Spitzenplatz.

