Kein Druck für den Neuen

Die Saison 2019/20 will man beim SC Olympia Neulußheim gerne schnell abhaken. Zum einen, da die bekannten Umstände einen geregelten Saisonabschluss nicht ermöglichten, zum anderen stellte das bis zum Saisonabbruch Erspielte die Verantwortlichen nicht unbedingt zufrieden.

„Eine wirkliche Aussagekraft kann und darf man der abgebrochenen Saison nicht attestieren – dafür blieben zu viele Spiele ungespielt“, sagt der bisherige Trainer Stephan Riemensperger. „Hier und da fehlte jedoch definitiv die letzte notwendige Konsequenz, um weiter oben in der Tabelle abzuschließen. Gerade die Art und Weise vieler Gegentore war weniger der Qualität der Gegner geschuldet, als vielmehr eigenen Unzulänglichkeiten.“

Für Riemensperger ist das erste Jahr als verantwortlicher Trainer auch gleichzeitig das vorerst letzte. Mit Beginn der Vorbereitung hat der 36-Jährige den Staffelstab an Johann Sitnikow übergeben, der fortan als Spielertrainer bei den Schwarz-Blauen fungieren wird. „Leider kam das Ende der Trainertätigkeit nun sehr abrupt“, hätte sich Riemensperger einen sportlichen Saisonabschluss unter normalen Umständen gewünscht. „Jedoch habe ich jetzt selbstredend mehr Freiraum im privaten Bereich – gerade die Trainingstage waren doch zeitlich immer sehr stressig mit der Pendelei.“

Bereits eine Menge Erfahrung

Mit Sitnikow wurde schon frühzeitig ein Nachfolger präsentiert, der nicht nur als Spieler, sondern auch bereits als Trainer große Erfahrung mitbringt. Er ist somit eine Verstärkung auf allen Ebenen für den SON. Beim FV Nußloch prägte Sitnikow eine ganze Ära und hatte den Club letztlich in die Landesliga geführt und nach dem Abstieg viele Jahre in der Kreisliga-Spitzengruppe gehalten. In der Vorsaison war der Defensivspezialist spielender Co-Trainer beim Landesligisten ASV/DJK Eppelheim und verbuchte dort 13 Einsätze.

„Johann lebt den Fußball im positiven Sinne. Er hat volle Rückendeckung der SON-Familie, um sich in dem neuen Umfeld in Neulußheim zu akklimatisieren“, will Riemensperger und seine Mitstreiter dem Neu-Coach den Einstieg so leicht wie möglich machen. Druck hat der 36-Jährige gleichwohl nicht, denn wie schon im Vorjahr propagiert der SC Olympia auch dieses Jahr nach außen hin keine Saisonziele. „Hohe Werte sind attraktiver Fußball und Spaß am Spiel. Alles andere sind Interna“, sagt Riemensperger. wy

