Kein Ortsbeirat für die Kernstadt

Zwingenberg.Die Zwingenberger werden bei der Kommunalwahl am 14. März 2021 keinen eigenen Ortsbeirat wählen. Ein entsprechender Antrag der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie wurde in diesem Jahr von einer deutlichen Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt: CDU, FDP und SPD sahen keine Notwendigkeit, ein weiteres Gremium kommunaler Selbstverwaltung zu installieren. Die GUD reklamierte den Ortsbeirat des einzigen Stadtteils Rodau als „Musterbeispiel“: Die „kurzen Wege“ zum dortigen Ortsbeirat würden Beobachtung „vortrefflich genutzt“.

Sprecher der politischen Mitbewerber hielten nichts von der Idee. Zwingenberg sei ein Gemeinwesen „der kurzen Wege“, meinte die FDP, und in der Tat: Von den 31 Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung leben 27 Parlamentarier in der Kernstadt. Die SPD trat für eine projektbezogene Einbindung der Bürger ein. Und auch die CDU votierte dagegen: Natürlich gebe es immer die Möglichkeit, Bürgerbeteiligungsprozesse zu verbessern, in Zwingenberg „funktioniert das aber gut“. „Wir brauchen kein zusätzliches Gremium.“ mik

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020