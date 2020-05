Kein Stadtfest in Würzburg

Würzburg.Das für September geplante Würzburger Stadtfest ist für dieses Jahr abgesagt. Aufgrund der aktuellen Lage im Hinblick auf die Corona-Pandemie zogen die Verantwortlichen die Reißleine.

Ähnlich wie in München habe man zuletzt die Idee eines ,Stadtfest light‘ diskutiert. Diese aber nun auch verworfen. „Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht. So hätte ein Stadtfest für die Besucher – auch ohne große Bühnen und mit entzerrten Ständen – in diesem Jahr sicher ein Signal auf dem Weg hin zu einer Art der ,neuen Normalität‘ setzen können“, sagte ein Sprecher. Letztlich sei aber das Risiko als zu hoch bewertet worden. Würzburg dürfe nicht erneut ein „unterfränkischer Corona-Hotspot“ werden.

