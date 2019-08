Keine Begeisterung

„Die kurzen Wege in den Raum Öhringen waren für uns sehr angenehm, jetzt müssen wir leider wieder weitere Fahrstrecken in Kauf nehmen. So sind wir schon etwas enttäuscht – ich verstehe aber auch den Spielleiter, denn es ist natürlich sinnvoll eine ausgeglichene Staffelgröße anzustreben“, kommentiert Spielertrainer Sebastian Leuz die Umgruppierung des SV Berlichingen/Jagsthausen in die Kreisliga B4. Nach dem Abstieg aus der A3 im Relegationsspiel gegen Nagelsberg waren die Jagsttäler im Vorjahr der B2 zugeordnet, wo sie zur Halbzeit Rang zwei belegten und auf dem vierten Platz abschlossen. „Es waren in erster Linie mentale Probleme, die eine mögliche Teilnahme an der Aufstiegsrelegation verhinderten, denn leider haben wir gegen schwächere Teams zu viele Punkte völlig unnötig liegen lassen, während gegen starke Teams die Einstellung gestimmt hat“, resümiert der 35-jährige ehemalige Landes- und Bezirksligaspieler. Leuz, der den SV seit zweieinhalb Jahren coacht, möchte mit seinem Team eine Platzierung unter den ersten Fünf schaffen.

