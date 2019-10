Kerwezug von Baustelle nicht gestört

Gronau.Die große Baustelle zur Sanierung der Ortsdurchfahrt kann die Gemüter der Gronauer schon mal auf Touren bringen, aber die gute Laune zur traditionellen Gruneme Kerb wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Denn das Kerwegeschehen in Gronau spielt sich – abgesehen vom Kerweumzug – im und vor dem Dorfgemeinschaftshaus ab und die Baustelle beginnt erst einige Meter weiter ab der Kirche.

So wird auch in diesem Jahr im „Kerwezentrum“ von Freitag bis Montag ein abwechslungsreiches Programm geboten, bei dem vor allem Musik und Tanz im Mittelpunkt stehen. Denn es hat Tradition in Gronau, nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag Live-Musik anzubieten.

Tanz- und Stimmungsmusik mit Schlagern, Oldies und Hits aus Rock und Pop haben die „Pink Panthers“ im Repertoire, die am Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr aufspielen.

Nicht weniger stimmungsvoll wird es am Sonntag ab 19 Uhr mit dem „singenden Landwirt“ sein.

Start des Kerweprogramms ist aber schon am Freitag (18.) für die Jugend und die Junggebliebenen. Discjockey „4 Finger Joe“ hat ab 21 Uhr die richtigen Party-Hits auf Lager.

Höhepunkt der Gruneme Kerb ist alljährlich der Kerwezug, der am Sonntag ab 14 Uhr vom Unter- ins Oberdorf ziehen wird. Gespannt sein kann man auf die anschließende Kerweredd von Kerweparre Eric Franke und Mundschenk Philipp Dingeldey.

Die aktuelle Baustellen-Situation wird sicher ebenso Thema sein, wie kleine Spitzen zur lokalen und großen Politik und natürlich die Missgeschicke der Gronauer.

Die Trachtenkapelle Lindenfels, die am Kerwezug teilnimmt und die Kerweredd musikalisch begleitet, wird im Anschluss im Dorfgemeinschaftshaus bei Kaffee und Kuchen für den musikalischen Rahmen sorgen.

Tradition hat der Kerwefrühschoppen am Montag, 21. Oktober, ab 11 Uhr – mit Rippchen und Kraut zur Mittagszeit und Kaffee und Kuchen am Nachmittag. js

