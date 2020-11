Kicken an Heiligabend?

Seit zwei Wochen ruht der Ball bei den Amateurfußballern in Baden. Corona hat die Hobby-Kickerei zum zweiten Mal vollends zum Erliegen gebracht. Nicht einmal mehr Training ist erlaubt. Doch wie soll es weiter gehen? Im FN-Interview zeigt der Spielleiter des Badischen Fußball-Verbandes (BFV) einige Möglichkeiten auf. Felix Wiedemann erklärt zudem, warum der BFV, im Gegensatz zum Südbadischen Verband, noch keine Winterpause ausgerufen hat. In dieser Hinsicht wird die Ansprache von Kanzlerin Angela Merkel am Montag großes Gewicht bei der Entscheidung des BFV erhalten. Wiedemann hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man vielleicht doch noch im Dezember ein paar Spiele absolvieren kann – auch um Weihnachten herum. mf

