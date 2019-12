Kicken auf Kork

Es war kalt und windig, aber an diesem Abend ließ sich kein Fußballer der Weinheimer Vereinsgemeinschaft aus TSV Sulzbach und TuS Weinheim das Training entgehen. Ein knappes halbes Jahr nach der Vertragsunterzeichnung zur Sicherung der Finanzen und dem Baubeginn wurde jetzt noch kurz vor Weihnachten der neue Kunstrasenplatz in Sulzbach in Betrieb genommen. Das erste Training fand schon statt, im nächsten Frühjahr, wenn es wärmer ist, soll es noch eine große Einweihungsfeier geben.

Vertreter beider Vereine und Marion Walz vom Amt für Bildung und Sport nahmen jetzt an der Übergabe des Vereins durch die Fachfirma teil. Dabei ging es auch um wertvolle Tipps, wie der nagelneue Kunstrasen so gut gepflegt werden kann, damit er möglichst lange hält und beste Bedingungen bietet. Hergestellt wurde der große Fußballplatz und das daneben liegende Kleinspielfeld.

Der neue Platz ist einer der ersten in der Region, die mit natürlichem Kork-Material aufgefüllt sind. In den Vorjahren wurde eher mit Gummi-Granulat gearbeitet; das ist aber aus ökologischen Gründen bedenklich. Beide Vereine hoffen nun, dass sie mit diesem modernen Angebot die Jugendlichen besser zum Sport bringen können. Sie sind hochmotiviert.

Mehr als eine halbe Million

Die Stadt fördert die Kunstrasen laut Sportförderrichtlinien und analog zu bereits bestehenden Kunstrasenplätzen mit 190 000 Euro, 120 000 Euro schießt der Badische Sportbund für den Sportstättenbau dazu, die Dietmar Hopp Stiftung ist ein weiterer großzügiger Geldgeber. Für die Gesamtinvestition von 650 000 Euro ist dennoch ein Eigenanteil der Vereine erforderlich. Der TSV Sulzbach hat rund 450 Mitglieder, die TuS etwa 120. whm

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019