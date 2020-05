Kinder missbraucht

Würzburg.Das Leid der betroffenen Familien ist schier grenzenlos, die Brutalität der Übergriffe eines Logopäden auf behinderte Kinder in Würzburg schockiert auch erfahrene Ermittler: In einem der größten Missbrauchsprozesse in Bayern ist ein Sprachtherapeut zu elf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Zudem darf er lebenslang keine minderjährigen Jungen mehr therapieren.

Der 38-Jährige hat sich nach Überzeugung des Landgerichts Würzburg jahrelang an körperlich und/oder geistig behinderten Jungen sexuell vergangen. Viele der Opfer trugen noch Windeln, waren zwischen zwei und sechs Jahre alt. Immer wieder hat der Angeklagte seine Taten auch gefilmt und im Internet veröffentlicht. Das Urteil der Großen Jugendkammer vom Montag ist noch nicht rechtskräftig.

