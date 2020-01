Kindernachmittag in Stadtbibliothek

„Ein Platz nur für Lieselotte“, das Kinderbuch von Alexander Steffensmeier Steht im Mittelpunkt des ersten Kindernachmittages dieses Jahres in der Stadtbibliothek Weinheim am Freitag, 17. Januar, um 15 Uhr. Darum geht es: Beim Versteckspielen entdeckt die Kuh Lieselotte einen großen hohlen Holunderbusch. Das wäre die perfekte Höhle. Für sie ganz allein! Schnell läuft sie zum Bauernhof zurück und sucht sich allerlei Dinge, um sich in ihrer Höhle gemütlich einzurichten. Doch als sie zurückkommt, haben sich schon die Ziege und das Pony darin breitgemacht. Es wird für Kinder ab vier Jahren gelesen und gebastelt. whm

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.01.2020