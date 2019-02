Kindernachmittag mit Panda Pai

Bei den nächsten Kindernachmittagen in der Stadtbibliothek Weinheim am kommenden Freitag, 15. Februar und am 22. Februar, jeweils um 15 Uhr, steht das Kinderbuch „Panda Pai – Ein Freund in der Fremde“ von Saskia Hula im Mittelpunkt.

Es wird für Kinder ab vier Jahren gelesen und gebastelt, und darum geht es: Robert ist ein großer Panda, der weither aus der Fremde kommt und im Tierpark sofort die Aufmerksamkeit aller Tiere genießt – auch die von Pais bester Freundin Wanda Waschbär. Sogar ein eigenes Willkommensfest wird für Robert veranstaltet! Da ist der kleine Panda Pai schon ziemlich neidisch und macht sich auf die Suche nach Verbündeten. Dabei begegnet er aber so manch verschrobenen und ignoranten Tieren, die ihm bald einen Spiegel vorhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weinheim. Alle Kinder ab vier Jahren sind mit ihren Vätern und Müttern eingeladen. wn

