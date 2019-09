Kinderschutzbund feiert Geburtstag

40 Jahre Kinderschutzbund Weinheim – das ist ein Grund zum Feiern und das möchten die Verantwortlichen um die Vorsitzende Christina Eitenmüller auch mit vielen Kindern tun. Zumal der Kinderschutzbund gleichzeitig am 21. September den Weltkindertag feiert.

Deshalb sind alle Kinder am kommenden Samstag, 21. September, in die Zeppelinstraße 21 in Weinheim eingeladen. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einer kleinen offiziellen Feier, bei der Oberbürgermeister Manuel Just begrüßt wird. Nach einem kleinen Umtrunk geht es um 11 Uhr mit dem Kinderprogramm los, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schmittini zaubert

Schmittini, der große Zauberer nimmt die Zuschauer mit in seine Zauberwelt. Um 12.20 Uhr startet der Zirkus „Multi Kulti“ mit Friedrich Scheurich und lädt zum Mitmachen ein. Für alle Kinder, die erst später kommen, zaubert Schmittini um 14.15 Uhr noch einmal. Für Getränke und kleine Speisen ist gesorgt. Der Eintritt zu dieser Feier ist frei. wn

Info: Informationen unter kinderschutzbund-weinheim.de

