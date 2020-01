Kirche für und mit Kindern

Kinder sollen spüren können: „Glaube und Kirche machen Spaß!“ Daher gibt es in nahezu allen Seelsorgeeinheiten des Katholischen Stadtdekanats Mannheim Angebote für Familien und Kinder. An diesem Sonntag, 19. Januar, finden beispielsweise jeweils um 9.30 Uhr in St. Peter (Augartenstraße in der Schwetzingerstadt) sowie in St. Peter und Paul (Hauptstraße in Feudenheim) begleitend zur Messe Kindergottesdienste statt. „Willkommen zur Kinderkirche“, heißt es um 11 Uhr in St. Antonius (Rheinauer Ring auf der Rheinau) und um 17 Uhr wird in der Christ-König-Gemeinde (Römerstraße in Wallstadt) um 17 Uhr ein Familiengottesdienst gefeiert. Außerdem findet in der Pfarrei St. Elisabeth (Waldfrieden in der Gartenstadt) ab 10.30 Uhr ein Abenteuerland-Gottesdienst statt. Diese Feiern für die ganze Familie betten die christliche Botschaft in Spiel, Theater, Lieder und Bewegung ein. Premiere hat diese Form des Gottesdiensts am Sonntag um 10.30 Uhr in St. Pius (Böcklinstraße in Neuostheim). Der erste Abenteuerland-Gottesdienst in der Ökumene-Kirche steht unter dem Motto „Ab auf die Arche!“. Er wird von der evangelischen Thomas- und der katholischen St. Pius-Gemeinde gestaltet. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020