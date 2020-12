Kirche und Caritas starten Online-Adventskalender

Er findet jeden Nachmittag bis Heiligabend statt: der lebendige Adventskalender der katholischen Kirchengemeinden. Meist in ökumenischer Zusammenarbeit finden sie auch in diesem Jahr auf ganz unterschiedliche Weise – auf Abstand – statt. Beispielsweise in der Mannheimer Neckarstadt oder auf der Rheinau. Eine abgewandelte Form findet sich in Neuostheim und Neuhermsheim. Dort heißt es jetzt allabendlich immer an einem anderen Haus gegen 17 Uhr: „Licht an!“ Dann erstrahlt täglich ein neues Fenster in adventlichem Glanz. Neu ist das Format „Ankommen im Advent“, der erste Online-Adventskalender der Katholischen Kirche und des Caritasverbands. Entwickelt hat es sich aus der gleichnamigen analogen Variante, die 2016 Premiere feierte. Ersonnen hatte die Aktion Matthias Leis, Patoralreferent in der Kirchengemeinde Mannheim-Süd, der auch bei der digitalen Variante aktiv ist. Zu finden ist der Kalender unter #MAdvent sowohl auf YouTube, Facebook, Instagram und auf den Internetseiten von Katholischer Kirche und des Caritasverbands. red/lok

