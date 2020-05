Kirchendach ist wieder dicht

Weikersheim.Der erste Bauabschnitt der Stadtkirchen-Sanierung ist weitgehend beendet. Doch für die weiterführenden Arbeiten fehlen noch Gelder.

Eigentlich ist der Abschluss der ersten Sanierungsphase an der Weikersheimer evangelischen Stadtkirche St. Georg ein Feiertag. Ein gutes Jahr wurde an vielen Stellen gewerkt – das Gotteshaus wurde dafür eingerüstet und verhüllt. „Es war ein gutes Jahr, das jetzt zuende geht“, hält Dekanin Renate Meixner fest. Auch wenn die Baukosten vor allem marktbedingt nach oben korrigiert werden mussten (ursprüngliche Planung: 982 000 Euro – aktueller Stand bei rund 1 117 000 Euro), was geschafft werden musste, ist auch im Wesentlichen geschafft.

