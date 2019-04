Kirchenkonzert am Karfreitag

Das traditionelle Konzert am Karfreitag in der Auferstehungskirche in Viernheim wird in diesem Jahr von der Kantorei und dem Streicherensemble der Kirchengemeinden unter der Leitung von Martin Stein gestaltet. Um 18 Uhr erklingen Werke von Franz Liszt, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy in der Auferstehungskirche. Im ersten Teil des Abends wird Liszts „Via crucis“ gesungen. Liszts Kreuzwegstationen offenbaren sich dabei als stilistisch breit angelegtes Werk, dessen Harmonik die Grenzen der damaligen Tonalität erreicht. Im zweiten Programmabschnitt kommen die Bach-Kantate „ich habe genug“ und die Motette von Mendelssohn Bartholdy zum Vortrag, die sich mit der eigenen Sterblichkeit und der Begegnung mit dem Tod aus der Haltung christlicher Auferstehungshoffnung heraus beschäftigen. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019