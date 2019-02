KjG bietet Zeltfreizeit an

Auch in diesem Jahr veranstaltet die (Katholische junge Gemeinde (KjG) Hohensachsen ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren. Es findet vom 27. Juli bis zum 10. August in Großvichtach in der Nähe von Coburg statt.

Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen und können im katholischen Pfarramt Hohensachsen (Talstraße 17, Weinheim) abgegeben oder als Bild oder Scan an die E-Mail kjg-hohensachsen@kath-wh.de gesendet werden. Anmeldeschluss ist dieses Jahr bereits der 1. Mai. Der Anmeldeflyer wird unter kath-weinheim-hirschberg.de zum Download bereitgestellt.

Die KjG Hohensachsen freut sich auf 14 Tage Spiel, Spaß, Abenteuer und Lagerfeuer mit den Kindern und Jugendlichen. wn

