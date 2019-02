Klang der sechziger Jahre

Vor sieben Jahren gründete Rolf Schmidlin mit zwölf Musikfreunden den Beat Club Weinheim. Das Konzept: Beat Musik und Oldies der sechziger bis achtziger Jahre. Inzwischen gehören auch die Hits der 90er-Jahre zu den Oldies. Tanzen zu den besten Hits aller Zeiten lautet die Devise von „DJ Rockin’ Rolf“. Der Beat Club Weinheim freut sich inzwischen über Gäste aus Weinheim und aus dem südhessischen Raum.

Rolf Schmidlin, alias DJ Rockin’ Rolf feiert nun seinen 120. Einsatz als DJ auf der Bühne. Der Beat der sechziger Jahre ist das Hauptthema der „Jubiläums Revivalparty“ am Freitag, 22. Februar, um 21 Uhr, in der Villa Titiania, Birkenauer Talstraße 11, in Weinheim.

Freier Eintritt

Klar ist, dass die typischen Klassiker aus den sechziger Jahren, angefangen von den Beatles über die Stones, CCR oder Beach Boys, auf dem Playteller von DJ Rockin’ Rolf liegen. FlowerPower aus den späten Sechzigern ist ebenfalls ein Thema, wie Rock’n’Roll, dem legendären Vorgänger des Beats, aus frühen Sechzigern.

Die Gäste können das Musikprogramm in Form ihrer Oldiewahl mitbestimmen. Wer dann noch dazu die Quizfrage richtig beantwortet hat, könnte, mit Glücksfee und Beat Club-Aktive Sophie Kinsiger, in den Genuss eines Sachpreises kommen, schreibt der Club in einem Pressebericht.

Einlass zum Jubiläums-Revival ist am Freitag, 22. Februar, ab 19.45 Uhr bei freiem Eintritt. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019