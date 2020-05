Klassenzimmer in der Natur – und einiges mehr

Gärten werden aus unterschiedlichen Gründen angelegt, gehegt und gepflegt. Jener an der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim, der „Hortus Pagsis“, zeigt, wie Garten zum Klassenzimmer wird.

An der Schule haben Lehrkräfte und Schüler sowie Eltern einen Naturerlebnisgarten geschaffen, der Raum zum Lernen ebenso wie zum Feiern bietet. Man entschied sich für einen 3-Zonen-Garten mit Puffer-, Hot-Spot- und Ertragszone. Die Pufferzone dient als Abgrenzung zu den herkömmlich genutzten, benachbarten Wiesenflächen. In der Hot-Spot-Zone wird durch unterschiedlich angelegte Naturbausteine Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere geschaffen. Und in der Ertragszone werden Gemüse, Beeren und Getreide angebaut.

Im Herbst 2014 ging es los, alle Beteiligten realisierten mit viel Arbeit und Schweiß, dass aus dem Brachland direkt hinter der Schule ein idyllischer Rückzugsort wurde. Ein TIP („Themen-Interesse-Projekte“), sinnigerweise „TIP-Schulgarten“ genannt, leistet die rund ums Jahr anstehende Arbeit. Das Alter der jugendlichen Mitstreiter liegt zwischen zehn und 16 Jahren. Gewechselt wird jedes halbe Jahr.

Engagierter Pensionär

„TIP ist Unterricht“, somit sind auch die Lernbegleiter Judith Kappes und Matthias Terhaar mit vor Ort, dazu Rainer Häffner, der das Projekt Schulgarten als Lehrer initiiert hat und nun als Pensionär unterstützt. „Wir schaffen hier immer neue Lebensräume“, sagt Hendrik aus der achten Klasse. Bisher sind im Schulgarten „Hortus Pagsis“ an die 100 Lebensräume geschaffen worden, „hinter jeder Brennnessel steckt ein Gedanke“, erläutert Häffner.

„Ob Ziegel, Schotter, Steine oder Totholz: Alles bietet einen Lebensraum“, erläutert Julian. Viele verschiedene Bereiche sind gestaltet. Dominik nennt Sandarium und Teich, Büsche und Insektenhotels, Steinpyramiden und Nistkästen für Vögel, Gemüseecke, Hochbeete und kleine Getreidefelder, Totholzzaun und Hundertwasserzaun, dazu Grillecke mit Sitzgelegenheit, Pizzaofen und ein Rondell zum Sitzen, welches auch prächtig zum Versteck taugt.

Die Motivationen von Teilnehmern des „TIP-Schulgartens“ zielen in ähnliche Richtungen: „Ich bin in den Garten-TIP gegangen, weil ich gern an der frischen Luft bin und gerne im Garten arbeite.“ – „Mich hat der Schulgarten damals sehr begeistert. Ich wollte deshalb selbst mitwirken und dadurch vieles lernen.“– „Ich bin in diesem TIP, weil man sehr viel über Pflanzen und Tiere lernen kann.“

Auf mannigfache Art

Solche Erkenntnisse können auf mannigfache Art gewonnen werden. Beim „Spaltengarten“ ist eine Landschaft im Gebirge nachgeahmt. Quasi im Stein gedeihen Enzian, Edelweiß, Alpenveilchen. Auch im „Steingarten“ wachsen vielerlei Pflanzen. Die „Blumenwiese“ zeigt große Vielfalt, abhängig von Untergrund, Sonneneinstrahlung, Bodenbeschaffenheit. Karger Boden, reiner Bauschutt, reiner Sand, abgemagerter Mutterboden wechseln und mittelbar auch der Bewuchs mit unterschiedlichen Blumen.

Verschiedene „Steinpyramiden“ bieten Insekten Lebensraum, Wildbienen nutzen diese für die Nachwuchspflege und das Überwintern. Auf dem „Schuttberg“, eine Aufschüttung von Bauschutt und Mutterboden, vermehren sich Flockenblume, Steinkraut und Wilde Karde, allerlei Insekten kommen gerne und tun sich gütlich. Die Sonnenliege auf dem Schuttberg indes hilft den arbeitsamen Zweibeinern in Phasen der Erholung.

Die Pufferzone als Abgrenzung zum „Draußen“ besteht aus Totholz, Weiden und Paletten, Brombeeren und Rosen. Allerdings ist dies für die Bienen des Schulgartens kein Hindernis. Anfang Mai ist Schwarmzeit, nicht weit entfernt ihres alten Bienenstocks im „Hortus Pagsis“ versammeln sich Bienen in den Zweigen eines Baumes zu einer Schwarmtraube.

Den Mitstreitern im „TIP-Schulgarten“ gefallen Säen, Aufzüchten und Pflegen sehr gut, „die kleinen Gewächshäuschen zum Säen am besten“. Aus anderem Munde heißt es, „mir gefällt die Vielfalt so gut, da immer irgendetwas blüht. Man sieht, was man geschaffen hat und es verändert sich immer“. Weitere Vorlieben zielen auf „Trockenmauern bauen“, „Löcher in Insektenhotels bohren“, „Chill-Ecken und Teich“ oder „die Ernte und das Kochen“. Natürlich gibt es auch Tätigkeiten, die weniger begehrt sind.

Fähigkeiten fördern

Die Kinder und Jugendlichen erfassen selbst, welche ihrer Fähigkeiten durch die Arbeit im Schulgarten gefördert werden. Das Wissen um die Namen der Schmetterlingsarten wird ebenso genannt wie die neu erworbene Kenntnis, wie Blumen oder Bäume gepflanzt und gepflegt werden oder wie das Dach des Gartenhauses gedeckt wird. Rainer Häffner unterstreicht, im Schulgarten würden viele überfachliche Kompetenzen geschult, er nennt beispielhaft Neugier, Ausdauer, Kreativität, Teamfähigkeit, Planungsfähigkeit. Dies alles sei „ein enormer Zugewinn für die Kinder und Jugendlichen“.

Das neueste Projekt im „Hortus Pagsis“ ist die „Streuobstwiese“. 13 junge Bäume sind gesetzt, alte, heimische, robuste Arten, Kirsche, Mirabelle, Birne, Apfel, Reineclaude, Zwetschgen. „Nur einheimische Pflanzen“ heißt es vorausschauend auch hier, eben für die heimischen Tiere. Es gilt zudem überall im Schulgarten „keine Chemie“.

Weiter galt es in der Streuobstwiese, diverse Beete wie Schmetterlingsbeet, Kräutergarten, Rosenbeet anzulegen. Jeweils drei Schüler hatten sich zusammengetan, jedes Trio wählte sich „sein“ Beet. Bis Anfang März wurden Beetumrandungen gelegt, verschiedene Böden vorbereitet und bepflanzt.

Die Schüler haben in dieser Phase alle Aspekte ihrer Vorgehensweise vorab selbst bedacht.

An der Pater-Alois-Grimm-Schule gelingt, verschiedene Unterrichtsfächer mit dem „Hortus Pagsis“ zu verzahnen, im Prinzip kann dort jedes Fach unterrichtet werden. Beim Fach Biologie ist dies unmittelbar nachvollziehbar. Das Beobachten von Schmetterlingen hilft in der Wahrscheinlichkeitsrechnung beim Erstellen von Statistiken. Im Fach „Bildende Kunst“ können aus Naturmaterialien des Gartens Bilder erstellt oder ein Zaun gestrichen werden. In Englisch werden Vokabeln gelernt an Hand dessen, was um einen herum zu sehen und zu greifen ist.

Im Fach „Technik“ stellte man Tische und Bänke des Schulgartens her, auch Hochbeete und der Backofen. Im Fach AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) wird viel gekocht, der Speiseplan aus dem eigenen Schulgarten ergänzt. Natürlich ist der Schulgarten in den warmen oder gar heißen Monaten ein begehrter Platz, denn es ist hier viel angenehmer als in den Klassenzimmern.

Pflegearbeiten nötig

Seit Mitte März galt an allen Schulen Baden-Württembergs der Lockdown und so machte auch der „TIP-Schulgarten“ Pause. Seither treffen sich Kappes, Terhaar und Häffner jede Woche in ihrer Freizeit jeweils einen Nachmittag lang, um die notwendigsten Pflegearbeiten zu machen.

Sobald es auch im Külsheimer Schulgarten wieder „normal“ läuft, wird die Umzäunung des neuen Geländes ein weiterer Schritt sein. Angedacht ist ein Staketenzaun wie bei früheren Bauerngärtchen, ein Hundertwasserzaun, individuell und bunt. „Weil wir eine bunte Gemeinschaft sind“, sagt dazu Judith Kappes.

Wichtige Einnahmen

Matthias Terhaar erläutert, das Team um den Schulgarten mache bei vielen Wettbewerben (erfolgreich) mit. Es werde versucht, möglichst viele Einnahmen zu haben, um den Schulgarten selbst finanzieren, mittelbar vergrößern und immer neue Lebensräume gestalten zu können. Man sei auf Unterstützer angewiesen, dazu gehörten auch Spenden von Gärtnereien und Online-Händlern.

Der Schulgarten ist vielfältig im Internet präsent und das Team des „Hortus Pagsis“ macht sich auch schon Gedanken, was man zusammen noch leisten will. Heuer soll mit einem „Generationen übergreifenden Gärtnern“ ein weiteres Projekt begonnen werden. Man will mit Altenheimen zusammenkommen, allgemein mit Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Garten mehr pflegen können. Aus einer Zusammenarbeit heraus kann, so der Gedanke, gegenseitige Unterstützung gewonnen werden. „Alle können profitieren“, sich in gegenseitiger Teilhabe am Schulgarten „Hortus Pagsis“ erfreuen gemäß der Idee „Gartenarbeit macht glücklich“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.05.2020