Kleinbäcker im Kampf gegen Konkurrenz und Krise

Es ist fünf Uhr morgens als Jochen Grohmüller die Tür zur Bäckerei Breinig in der Mönchwörthstraße öffnet. „Lieber zweimal klingeln“, hatte der Betreiber des Familienbetriebes angekündigt. Auf dem Weg in die Backstube geht es vorbei am Verkaufsraum und an 80 fertigen Broten – denn die backt Grohmüller als erstes. Sein Arbeitstag beginnt unter der Woche gegen 22 Uhr und zieht sich „je nach Bedarf“ bis 13 Uhr mittags. „Jetzt kommen die Brötchen dran“, erzählt er in der warmen Backstube. Zuvor waren in dieser Nacht neben den Broten bereits Plunder, Hefeteig, Apfel- und Käsekuchen „dran“, wie Grohmüller so sagt.

Obwohl der Einzelhandel für Lebensmittel von den durch die Bundesregierung festgelegten Schließungen nicht betroffen ist, kämpft auch der Mannheimer Bäcker während der Corona-Krise. Das sehen seine Kunden zunächst an der aufgespannten Schutzfolie vor der Verkaufstheke – danach daran, mit wie viel Engagement sich die acht Mitarbeiter für das Bestehen des kleinen Betriebes einsetzen würden, so Grohmüller. Die Bäckerei Breinig müsse sich gegen vier Supermärkte und mehrere Filialisten in der direkten Umgebung durchsetzen. Doch anders als beispielsweise im Einzelhandel für Bekleidung haben Kleinbäckereien die größeren Chancen, von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie verschont zu bleiben. Filialketten dagegen verzeichnen bis zu 50 Prozent Umsatzrückgang.

Starke Gewinnverluste

Bei einer Umfrage des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks vom 23. bis 25. März meldeten 75 Prozent von 119 Bäckereien, dass sich der Gewinnverlust innerhalb einer Woche verstärkt habe. 80 Prozent berichteten von stornierten Aufträgen. „Sehr viele Lieferungen an Unternehmen und Kantinen sind weggefallen, Veranstaltungen sind abgesagt und belegte Brötchen für die Mittagspause werden auch nicht mehr gebraucht“, sagt Carsten Ockert, Mitglied der Bäckerinnung Mannheim. Das würde vor allem Betriebe mit Cafés in den Fußgängerzonen betreffen – und damit hauptsächlich die größeren Ketten. „Die kämpfen jetzt mit 40 bis 50 Prozent Verlust“, so Ockert von der Bäckerei Kuhtz im Stadtteil Käfertal. „Wir haben Glück, dass wir durch unseren Standort mitten im Wohngebiet den Umsatz halten können“, sagt er.

Das sei auch der Grund, warum Grohmüller in den vergangenen Tagen eher mehr Arbeit hatte, als vor der Krise. „Da wir nicht so zentral in der Stadt liegen, haben wir hauptsächlich Stammkunden. Und die kommen weiterhin“, erzählt er. Vor allem Brot werde deutlich mehr gekauft. Seitdem seine Frau, Bettina Grohmüller, vor etwa fünf Jahren an Parkinson erkrankte, ist er nachts alleine für die Produktion zuständig. Ein zweites Geschäft in Mannheim mussten sie aufgeben. In diesem Jahr feiert die Bäckerei Breinig 50-jähriges Bestehen. Mitarbeiterin Maria Meliziano unterstützt Grohmüller zu dieser frühen Stunde in der Backstube. Eigentlich ist sie vorne im Laden tätig und damit „an der vordersten Front“, wie Grohmüller sagt. „Unsere Verkäuferinnen sind die Helden des Alltags, sie setzen sich den Risiken aus“ – mit Mundschutz und Handschuhen.

Bei der Familienbäckerei Grimminger steht seit dem 1. April weniger Personal im Verkaufsraum. Dort habe der Betrieb neben den Bereichen Produktion und Verwaltung Kurzarbeit anmelden müssen, sagt Michael Ruppert aus der Geschäftsleitung des Mannheimer Bäckereiunternehmens.

Öffnungszeiten verkürzt

In manchen Filialen habe man die Öffnungszeiten verkürzen müssen. „Uns hat die Krise stark getroffen“, berichtet er. Seit dem verordneten Kontaktverbot verzeichne Grimminger – mit 94 Filialen in der Metropolregion Rhein-Neckar und mehr als 800 Mitarbeitern – einen Umsatzrückgang von etwa 40 Prozent. „Das liegt vor allem an der Schließung unserer Café-Bereiche“, so Ruppert. Die Einnahmen bei Brot und Brötchen seien gleich geblieben.

„Auch wir sind keine Fabrik, sondern ein Handwerksbetrieb“, sagt der Geschäftsleiter von Grimminger. Alle Bäckerei-Betriebe könnten die Grundversorgung und ihr Unternehmen nur aufrechterhalten, wenn die Kunden in diesen Zeiten treu bleiben – und ihren Brotbedarf nicht plötzlich beim Großeinkauf im Supermarkt decken würden.

„Die Menschen müssen sehen, dass die Grundversorgung durch uns Handwerksbetriebe sichergestellt wird“, hofft auch Grohmüller. „Wir stellen alle Waren selbst her und backen noch so wie vor 50 Jahren.“ Die geformten Brötchen sprüht Grohmüller mit Wasser ab, bestreut sie mit Mohn, Sesam oder Käse und schiebt sie gegen 5.30 Uhr in den 230 Grad heißen Ofen. Dort backen sie nun für etwa 15 Minuten, Dinkelbrötchen drei Minuten länger. Nur eine Stunde später öffnet die Bäckerei Breinig dann auch für ihre Kunden.

