Kleine Auszeit für Frauen

Manchmal wollen Frauen einfach nur unter sich sein, um gemeinsam gleiche Interessen und unvergessliche Erlebnisse zu teilen.

Ob mit der Mama oder der besten Freundin, ob mit Hanni oder Nanni – wie auch immer sich das weibliche Dreamteam zusammenstellt, eine kleine Auszeit mit der Seelenverwandten ist die ideale Gelegenheit, um endlich einmal wieder auf gemeinsamer Wellenlänge zu reiten. Bayreuth in Oberfranken weiß, was Frauen in ihrer Freizeit wünschen, und hat speziell für sie unter „Bayreuth4ladies“ ladylike Erlebnis-Packages geschnürt.

Von Beauty, Fashion & Lifestyle, Kulinarik, Kultur, Wellness & Sport bis zu Fun & Games – beste Freundinnen oder das gut eingespielte Mutter-Tochter-Gespann mixen sich aus verschiedenen Themenangeboten den persönlichen Erlebniscocktail ihrer Städtereise.

Fiktiver Guide der Reise ist Markgräfin Wilhelmine, die hier in Bayreuth von 1709 bis 1758 lebte.

Sie nimmt die Damen mit in ihre Welt und präsentiert ihnen die wunderbaren Schlösser, Gärten sowie das Unesco-Weltkulturerbe, das Markgräfliche Opernhaus – imposante Bauwerke und Kulturdenkmäler, die sie in ihrer Wirkungszeit erschuf. wpr

