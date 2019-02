Kleine Brücke wird erneuert

Die Brücke über den Landgraben ist marode und wird erneuert. © stadt

Es ist eine kleine Brücke für den Benutzer, aber ein großer Brückenschlag für zwei Nachbarländer. Die eher unauffällige kleine Brücke über den Landgraben im Nordwesten Weinheims, sogar westlich der Autobahn und nahe der Mülldeponie „Lettenlöcher“, überbrückt die Gemarkungsgrenze zwischen Weinheim und Viernheim - und damit zwischen Hessen und Baden-Württemberg.

Jetzt geht aber kein Weg mehr daran vorbei: Die circa 100 Jahre alte Brücke ist marode und muss erneuert werden. Damit ist ein Schleichweg zwischen Weinheim und Viernheim für eine Weile gekappt. Das Weinheimer Tiefbauamt, das die Arbeiten ausgeschrieben hat und betreut, rechnet noch im Februar mit einem Beginn der Bauarbeiten. Eine Sanierung der Brücke, die für den landwirtschaftlichen Verkehr stabil und tragfähig sein muss, kommt nicht in Frage, so marode ist sie: Die Brücke über den Landgraben wird neu gebaut. Drei Monate sind angesetzt, so lange ist für Fahrradfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr eine Umleitung ausgeschildert - andere Fahrzeuge sind dort ohnehin nicht zulässig. Die Umleitung ist mit den Landwirten abgesprochen, erklärt Christian Wind vom Weinheimer Tiefbauamt.

Die Stadt hat in diesem Jahr eine Bausumme von 410 000 Euro im Haushalt für die neue Brücke geplant, 170 000 Euro trägt das Land über den „Kommunalen Sanierungsfond Brücken“. whm

