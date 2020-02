Kleine Geschichte über die Hoffnung auf Aufstieg

Mit seinem in Deutschland vor wenigen Jahren wiederentdeckten Roman „Die Taugenichtse“ von 1956 rückte der Schriftsteller Samuel Selvon aus Trinidad und Tobago erneut in das Zentrum des Interesses an karibischer Literatur. „Die Taugenichtse“ spielt in London und schildert dort den mühseligen Alltag der Einwanderer aus Trinidad, die im Vereinigten Königreich nach Arbeit suchen.

Bemerkenswert an diesem Roman ist dabei die Sprache Selvons, der aus dem Kreol seiner Heimat eine Literatursprache formte, die so einfallsreich, vergnüglich und dabei realistisch ist, dass zu fragen ist, warum bei Literatur aus Trinidad meist nur der Name V.S. Naipaul genannt wird und etwa Cyril Lionel Robert James oder eben Samuel Selvon vergessen werden.

Einige Jahre vor „Die Taugenichtse“, 1952, publizierte Selvon (1923-1994) als sein literarisches Debüt den Roman „Eine hellere Sonne“, der nun ebenfalls in deutscher Übersetzung vorliegt. Und es ist ebenso eine Milieustudie über Einwanderer, wobei es hier um indischstämmige Trinidader geht, die doppelt diskriminiert werden: eben weil sie aus Indien stammen und weil sie außerdem meist arm sind und sich als Tagelöhner verdingen müssen.

Gesellschaftlicher Wandel

Die Hauptfigur Tiger ist so ein junger Arbeiter, der sich in seinem Verhalten an dem orientiert, was ihm seine Landsleute vorleben: Er will ordentlich trinken, seine Frau Urmilla verprügeln und den starken Mann mimen. Aber dann erlebt er in seiner Nachbarschaft, wie Joe und Rita, afrikastämmig und auch eher an der unteren gesellschaftlichen Sprosse zu Hause, ganz anders miteinander umgehen und ordentlich wirtschaften.

„Eine hellere Sonne“ ist mithin ein Aufsteigerroman darüber, wie Tiger ein neuer Mensch wird, seine Frau schätzen lernt und die Chancen erkennt, die sich ihm bieten, als die US-Amerikaner eine Schnellstraße auf der Insel bauen, obwohl sie damit dem Zuckerrohranbau schaden. So handelt „Eine hellere Sonne“ von der Aussicht auf kleinen, aber erreichbaren Wohlstand, und Selvon zeigt auch, welche individuelle Leistung dieser gesellschaftliche Wandel auf Trinidad in den 1940er Jahren abverlangt.

Ausgesprochen visuell

Wieder ist Selvons Sprache äußerst lebendig, ist die Kulisse so visuell klar, dass der Roman unschwer als Filmdrehbuch funktionieren könnte. Erneut schimmern Selvons eigene Erfahrungen durch, die den Schilderungen eine besondere Authentizität geben.

So ist zu wünschen, dass von Selvons Dutzend Büchern – Romanen, Kurzgeschichten und Theaterstücken – weitere Werke ins Deutsche übersetzt werden; schließlich inspirierte er nicht nur als Professor für Kreatives Schreiben in Kanada junge Autoren, sondern gilt mit seinem eigenen literarischen Werk auch als Wegbereiter für britische Schriftsteller wie Zadie Smith oder Hanif Kureishi.

