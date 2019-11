Kleinwagen nur noch als Hybrid

Die neue Generation des Honda Jazz wird in Japan als Fit vermarktet. © dpa-tmn

Tokio.Honda macht den Jazz fit für die Zukunft. Wenn die Japaner im nächsten Jahr die neue Generation des Kleinwagens an den Start bringen, wird es den Gegner von VW Polo und Hyundai i20 nur noch als Hybrid geben. Das teilte der Hersteller bei der Premiere auf der Tokio Motor Show (bis 4. November) mit. In Japan geht der Fünfsitzer noch früher als Honda Fit ins Rennen. Mit dem noch nicht näher spezifizierten Antrieb hat sich auch das Design weiterentwickelt und den früher nahe am Van konstruierten Jazz zurück in die Reihe der konventionellen Kleinwagen geholt.

Innen dagegen geht der Honda auch weiterhin seinen eigenen Weg und setzt auf die sogenannten Magic Seats im Fond, bei denen man wie im Kino die Sitzkissen nach oben klappen kann. Weil zudem der Tank unter dem Fahrersitz installiert ist, soll das mehr Flexibilität beim Laden ermöglichen. Außerdem versprechen die Japaner ein digitales Cockpit und ein neues Infotainment-System mit WLAN-Hotspot, Gestensteuerung und besserer Smartphone-Integration. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.11.2019