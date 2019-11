Kleinwagen nur noch elektrisch

Madrid.Noch bevor die VW-Tochter Seat ihr erstes dezidiertes Akkuauto auf Basis des Konzern-Elektrobaukastens in den Handel bringt, bieten die Spanier jetzt ihren Kleinwagen Mii mit E-Motor an. Die Preise beginnen bei 20 650 Euro. Die Auslieferung für den Mii Electric soll kurz nach dem Jahreswechsel starten. Dafür hat Seat allerdings die Verbrenner aus dem Programm genommen. Der Mii bekommt einen E-Motor mit 83 PS, der eine Spitzengeschwindigkeit von 130 km/h ermöglicht. Die Akkus, die dank 40 kW-Lader in einer Stunde zu 80 Prozent gefüllt werden können, haben eine Kapazität von 32,3 kWh und ermöglichen eine Normreichweite von bis zu 259 Kilometern. Im Stadtverkehr soll die Reichweite sogar bis zu 358 Kilometer betragen. tmn

